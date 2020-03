Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům, aby se vrátili z USA

Ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s aktuálním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat od páteční půlnoci vstup na území USA ze zemí schengenského prostoru kvůli koronaviru. Podle ministerstva není vyloučeno to, že budou rušeny lety. "Vzhledem k přijatému opatření dojde pravděpodobně i ke změnám v letecké dopravě, a to zřejmě již i během nadcházejícího víkendu. Občanům ČR, kteří se v současné době nacházejí na území USA, proto doporučujeme udržovat kontakt s leteckou společností, u které mají zakoupené letenky. Současně jim doporučujeme zvážit i možnost předčasného návratu, pokud jim to situace umožní," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Donald Trump při zdůvodnění svého kroku obvinil Evropskou unii, že proti koronaviru nekoná dostatečně rychle. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) mohla Evropa udělat v přípravě na šíření koronaviru víc. "EU jako celek mohla udělat více. Samozřejmě ten hlavní problém je v Itálii, to víme všichni. Do jisté míry Česká republika má výhodu, že ten postup je proti Itálii zpožděn. Takže my se musíme učit," uvedl na dotaz ohledně Trumpovy kritiky.