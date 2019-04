Ministerstvo začíná chystat pravidla vzniku a podpory družstevního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá nastavení pravidel vzniku a podpory družstevního bydlení. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) by stejně jako u sociálních bytů chtěla upřednostnit dotační program s vládním nařízením před zákonem. Míní, že připravovat teď zákon o dostupném bydlení by bylo zbytečné. Případnou poslaneckou normu by ale podpořila a její resort by se na sepsání podílel. Dostálová to řekla v rozhovoru s ČTK. "Pro mě dělat zákon o sociálním a dostupném bydlení, když ty samé parametry jsou promítnuty v programu Výstavba, je zbytečné. Jediný rozdíl je v tom, že města a obce nemají povinnost (sociální a dostupné byty mít). Jakmile se ukáže, že program nevyužívají a brání sociálnímu bydlení, je to signál okamžitě věci oprášit a zakomponovat do zákona," řekla Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se chystá na konci dubna spustit dotační program Výstavba na podporu sociálního a dostupného bydlení. Návrh vládního nařízení s pravidly pro obce a města k získání peněz by měl kabinet schvalovat v polovině dubna. Pro letošek by se měla rozdělit jedna miliarda korun. ČTK to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle ní by se první byty mohly začít stavět v září či říjnu. Nové sociální byty, které mají vzniknout za dotace z programu Výstavba, by podle chystaného nařízení měli dostávat lidé s příjmem pod 1,6násobek životního minima a bez šancí na získání běžného bydlení. Vyrůst mají byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Nájemné v sociálním bytě by podle navrhovaného předpisu mělo činit nejvýš 61,10 korun za metr čtvereční.

Zákon o sociálním bydlení slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení. Od záměru ale ustoupila a rozhodla se pro dotační program Výstavba. Později začali vládní politici mluvit o zákonu o dostupném bydlení. Se zákonem o sociálním bydlení počítala už vláda ČSSD, ANO a lidovců premiéra Bohumila Sobotky. Norma měla původně platit od roku 2017. Tehdejší koalice se na ní shodnout nedokázala. Po zákonu volá Platforma pro sociální bydlení, která zastřešuje organizace na pomoc potřebným a experty na sociální problematiku. Podle platformy se bytová nouze v Česku bez normy, která by stanovila povinnosti státu a obcí, nevyřeší. S tím souhlasí někteří zákonodárci z opozice i koalice.