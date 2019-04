Ministerstvo vnitra připravuje nový elektronický registr voleb

Ministerstvo vnitra plánuje spuštění elektronického registru voleb. Ten umožní například vydání voličského průkazu kterýmkoli obecním úřadem bez ohledu na trvalé bydliště žadatele. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl náměstek ministerstva pro legislativu Petr Mlsna. Registr umožní také elektronický sběr podpisů na podporu prezidentských kandidátů a zjednoduší dosazování členů volebních komisí politickými stranami. Koncem dubna ministerstvo vnitra podle Mlsny návrh pošle do připomínkového řízení. Změny by měly začít platit od roku 2021.