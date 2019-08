Ministerstvo vnitra: Pokračuje trend útoků proti lidem kvůli politickému názoru

Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval trend nárůstu nenávistných projevů vůči lidem pro jejich politické přesvědčení. Uvádí to čtvrtletní zpráva o extremismu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podle zprávy upozadilo tradiční extremistické strany, volby do evropského parlamentu ukázaly jeho dominanci mezi xenofobně laděnými subjekty. Xenofobním politikům, aktivistům a dezinformačním médiím se nadále dařilo rozdělovat společnost, uvádí dokument. Terčem předsudečné nenávisti se podle něj stále častěji stávají i skupiny s odlišným politickým smýšlením. "Velmi nebezpečným fenoménem se stávají útoky proti konkrétním zástupcům těchto skupin. V naprosté většině se zatím jedná o verbální agresi, evidována jsou ovšem i fyzická napadení," píše se ve zprávě. Terčem útoků tak nejsou jen zástupci národnostních, etnických, náboženských a sexuálních menšin nebo bezdomovci a lidskoprávní aktivisté, nýbrž i politici neextremistických stran a novináři. Nenávistné projevy se podle zprávy v některých případech obracejí i proti osobám, které se do povědomí veřejnosti dostaly právě kvůli xenofobním výpadům.