Ministerstvo vnitra chystá registr vyloučených hráčů

Lidé, kteří budou na sociálních dávkách nebo v úpadku, nebudou moct hrát od příštího roku na automatech. Ministerstvo financí plánuje spustit systém, který jim to nedovolí. Resort teď podepsal smlouvu s firmou, která bude takzvaný "registr vyloučených osob" spravovat. Elektronický seznam budou mít všechny herny. Jejich provozovatelé pak k automatům nepustí příjemce dávek v hmotné nouzi, dlužníky v úpadku, gamblery se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti. Do rejstříku se může nechat zapsat i sám člověk, který se snaží přestat hrát. Registr bude spravovat pět let společnost CCA Group. Dostane 86 milionů korun. Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců.

V Česku je dnes 39 tisíc hracích automatů. Od roku 2012 se jejich počet snížil o 48 procent.