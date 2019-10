Ministerstvo vnitra chystá k případné migrační vlně zrychlené azylové řízení

Ministerstvo vnitra chce pro případ nové migrační vlny uzákonit, aby o udělení azylu uprchlíkům bylo možné výjimečně rozhodnout do 30 dnů. Toto řízení v případě zvláštní situace má zavést novela azylového zákona. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má být pojistkou, která by byla použita na základě rozhodnutí vlády v případě nadměrného přílivu nelegálních migrantů. Hamáček to uvedl ve Sněmovně v reakci na dotaz poslankyně SPD Karly Maříkové. "Superzrychlené azylové řízení" by podle ministra bylo použito ve výjimečných případech s tím, že kdo by nárok na azyl neměl, byl by deportován. Hamáček současně uvedl, že aktuálně žádné nebezpečí přílivu migrantů nehrozí. Řízení má být pojistkou v rámci připravenosti na tu nejhorší situaci. Řízení by podle něj doplnilo dosud uzákoněná opatření, jakými jsou jednotná registrační místa nebo znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Náklady ministr nevyčíslil.