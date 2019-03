Ministerstvo vnitra chce urychlit vznik databáze výtržníků na stadionech

Ministerstvo vnitra chce přísněji dohlížet na problémové fanoušky na sportovních stadionech. Základ jejich databáze chce mít hotové ještě letos. Po jednání expertní skupiny k diváckému násilí to řekl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. O systému, který by shromažďoval informace o výtržnících a omezil by jejich přístup na stadiony, jedná ministerstvo už pět let. Teď by chtěl Hamáček vznik databáze urychlit. Kostra by podle něj měla být hotová do několika měsíců. Pak bude podle něj záležet na jednotlivých klubech.

Expertní komise se sešla kvůli výtržnostem na stadionu fotbalové Sparty. Minulý víkend tam pyrotechnika zranila tři diváky.