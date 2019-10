Ministerstvo vnitra chce elektronizovat volby, lidé v zahraničí by mohli volit korespondenčně

Elektronizaci voleb a korenspondenční hlasování pro občany v zahraničí plánuje zavést ministerstvo vnitra. Návrh zákona o správě voleb poslal do připomínkového řízení ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Novela by taky zkrátila volby na jeden den nebo zrušila povinné doručování volebních lístků do schránek. Resort chce taky zavést elektronický seznam voličů a kandidátů. Lidé můžou první změny očekávat ve volbách v roce 2021. Plně by nová opatření měla fungovat o dva roky později.