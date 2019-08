Ministerstvo spravedlnosti chce připravit etický kodex pro soudce. Ti to kritizují

Ministerstvo spravedlnosti chce připravit pro soudce jednotný etický kodex. Resort chystá vznik pracovní skupiny, která popíše možný střet zájmů nebo přijímání darů. Vedle pracovního se má kodex týkat i soukromého života soudců. Předsedové krajských a vyšších soudů a také Unie soudců jsou ale proti - nechtějí, aby do profesního kodexu zasahovalo ministerstvo. Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo soudce, aby si do pracovní skupiny nominovali svého zástupce. Soudci ale chtějí vlastní pracovní skupinu. Podle Soudcovské unie musí vyřešit třeba otázku, co by hrozilo soudcům, kteří by etický kodex porušili.

To, že v Česku není jednotný etický kodex soudců, kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy GRECO. V březnu řekla, že Česká republika nedokázala uvést do praxe žádné ze 14ti protikorupčních opatření v boji s uplácením v politice a justici.