Ministerstvo průmyslu má připravený plán k urychlení otevření obchodů a služeb

Vláda by mohla ve středu zhodnotit vývoj nákazy po Velikonocích, v případě příznivého stavu má připravený plán k urychlení otevření obchodů a služeb. Novinářům to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Otevření hobbymarketů před Velikonocemi podle něj nebyla chyba, naopak tyto prodejny posloužily jako test pro plánování dalšího rozvolňování a případnou úpravu bezpečnostních a hygienických opatření. "Velikonoce budeme hodnotit s největší pravděpodobností ve středu, kdy to bude desátý, jedenáctý, dvanáctý den po tom (velikonočním) víkendu. Pokud situace bude příznivá, máme už připravený scénář B, který by vlastně všechno urychlil, řekl Havlíček. Na všem podle něj ale musí panovat shoda s epidemiology.

S rychlejším uvolňováním podle Havlíčka není vyloučeno zpřísňování pravidel, která jsou podle něj ale už nyní přísná dost. V otevřených provozovnách musejí být například pro zákazníky k dispozici jednorázové rukavice, je také třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy. Vláda minulý týden představila harmonogram uvolňování podnikatelských činností rozložený do pěti vln. Podle zástupců podnikatelů je harmonogram příliš pomalý a zařazení obchodů a služeb do jednotlivých vln nelogické.