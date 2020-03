Ministerstvo předložilo novelu zavádějící DPH u malých zásilek z ciziny

Drobné zásilky do 22 eur (zhruba 560 korun) ze zemí mimo EU budou zřejmě od příštího roku podléhat dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z novely zákona o DPH, kterou poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Změna nastane od příštího roku v celé EU. Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, tak v příštím roce zřejmě zdraží. V současnosti podléhají DPH standardně všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. "Je dobře, že se Evropa dokázala dohodnout na společném postupu k odstranění této nerovnosti," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v ČR stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů. Luděk Procházka z poskytovatele celních služeb Gerlach upozornil, že změna může přinést problémy kurýrním společnostem i České poště. Ty totiž budou muset najímat nové celní deklarantky, aby nápor administrativy zvládly. "V konečném důsledku bude opatření znamenat prodražení zásilek nejen o položku DPH, ale také o administrativní poplatky spojené s jejich odbavením. Tyto položky mohou v důsledku i převýšit původní hodnotu zásilky," uvedl. Čínští obchodníci se podle dřívějších informací již novým pravidlům přizpůsobují a staví po Evropě obří mezisklady.