Ministerstvo práce žádá vládu o 6 mld Kč z rozpočtové rezervy na kurzarbeit

Ministerstvo práce žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Požadavek by měl v pondělí projednat kabinet. Kurzarbeit obsahuje program na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus, který má bránit propouštění kvůli koronavirové krizi. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval. Podle plánu by měl trvat do konce června.

Vláda by měla v pondělí schvalovat přesnou podobu a pravidla kurzarbeitu. Maláčová ho chce spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné. Podle návrhu by se strop příspěvku měl stanovit z mediánu mzdy.