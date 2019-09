Ministerstvo práce chce prosadit lepší dostupnost dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit dostupnější péči o děti do tří let. V novele zákona navrhuje dětské skupiny od roku 2021 platit ze státního rozpočtu. Evropské dotace totiž po roce 2020 skončí. Ministerstvo chce skupiny taky přejmenovat na jesle. Podle opozice je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné. Myslí si to třeba poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Podle ní změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc. Novelu bude ještě posuzovat legislativní rada vlády.