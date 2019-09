Ministerstvo práce a sociálních věcí chce znovu zavést jesle

V Česku by od roku 2021 mohly znovu začít fungovat jesle. Vznikly by z nynějších dětských skupin. Návrh novely dnes představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Na finacování a provozu zařízení by se podílel stát, rodiče i obce. Rodina by tak za pobyt dětí v jeslích platili měsíčně nejvýš třetinu minimální mzdy - tedy necelých čtyři a půl tisíce korun. Stát pak z rozpočtu podle Maláčové dá pět tisíc. Jesle mohly začít fungovat od roku 2021 a byly pro děti do tří let. Novelu zákona ještě musí projednat vláda.

Podle dřívějšího zjištění Českého rozhlasu k návrhu má výhrady opozice. Třeba poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 říká, že změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc. Podle poslankyně Olgy Richterové z Pirátů je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné.