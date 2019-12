Ministerstvo povolilo výjimku nutnou pro obnovení těžby čediče na Tlustci

Šance na obnovení těžby čediče na kopci Tlustec v Libereckém kraji se opět zvýšily. Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Potvrdilo tak rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje a zamítlo všechna odvolání odpůrců těžby i dotčených obcí. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Odpůrci těžby se ale odmítají vzdát a zvažují další kroky. ČTK o tom dnes informoval předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Tomáš Řízek.

Tlustec patří k dominantám Českolipska. Spor o obnovení těžby se táhne už od roku 2012, kdy kraj výjimku povolil poprvé. Kladně rozhodl jeho odbor životního prostředí a zemědělství v závěru minulého roku už počtvrté. Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století, protesty proti těžbě začaly v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron. Lidé z okolí si stěžovali na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí. O obnovu těžby už několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. Těžba spojená s rekultivací lomu je naplánována na 20 až 30 let.