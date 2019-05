Ministerstvo: Platy lékařů a sester se vyrovnaly průměru EU

Platy lékařů a sester v nemocnicích se podle ministerstva zdravotnictví vyrovnaly průměru Evropské unie. Za pět let stouply platy sester o 41 procent, lékařů o 32 procent. Lékaři pobírali loni 243 procent průměrné mzdy, sestry 121 procent. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude letos průměrná odměna lékařů 84.000 korun a sester 43.000 korun. Zástupci ministerstva o tom informovali na tiskové konferenci. "V posledních letech jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platby ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky," dodal ministr. Průměrná mzda lékaře v roce 2018 stoupla meziročně o osm procent na 77.944 korun, sester o 12 procent na 38.500 korun. V nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví je průměrný plat lékaře 85.690 korun, sestry 42.880 korun. Platy podle ministerstva porostou i nadále. Ve státních zařízeních by měly podle nařízení vlády letos růst v průměru o sedm procent, další 3000 korun navíc dostaly zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu. Odbory namítají, že nemocnice jiných zřizovatelů v regionech přidaly sestrám méně. Podle ministerstva to ale data ÚZIS nepotvrzují, v některých krajských nemocnicích se zvyšovaly přijmy i více.