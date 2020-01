Ministerstvo plánuje od července zpřísnění pravidel pro nezaměstnané

Ministerstvo práce plánuje od července zpřísnit pravidla pro uchazeče o zaměstnání. Pokud by opakovaně nespolupracovali s úřadem práce a nehledali si místo, mohli by přijít o dávky na devět měsíců místo nynějších šesti měsíců. Úředníci by také mohli nemocné nezaměstnané poslat na kontrolní vyšetření a kontrolovat by měli i případnou práci načerno. Při hledání uplatnění by se pak měli víc zaměřit na znevýhodněné. Pro ně by mohla vzniknout nová dotovaná místa. Vyplývá to z návrhu novely o zaměstnanosti, kterou zveřejnila vláda na svém webu.

Ministerstvo navrhuje změnu pravidel spolu s úpravou dávek na bydlení, pěstounských příspěvků a životního minima. Cílem novely je podle autorů zefektivnit fungování pracovních úřadů a dostat do práce znevýhodněné uchazeče a dlouhodobě nezaměstnané. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Podle úřadu práce dosahovala v listopadu 2,6 procenta. Podle ministerstva se lidé často nechávají na úřadu práce zapsat ne kvůli hledání zaměstnání, ale kvůli získání zdravotního pojištění. Pokud pak nezaměstnaní nespolupracují a o místa nestojí, úředníci je mohou z evidence vyřadit. Experti na sociální problematiku už dřív chystané změny kritizovali. Podle nich prodloužení doby bez dávek situaci lidí v nouzi nezlepší, naopak jim může hrozit ztráta bydlení a mohou upadnout do větších dluhů