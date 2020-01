Ministerstvo obrany vyloučilo všechny účastníky z tendru na nákup letadla

Ministerstvo obrany vyloučilo z tendru na nákup malého letadla všechny tři účastníky. Dva nesplnili požadované parametry a třetí úřadu oznámil, že nabízený stroj již nemá k dispozici. Ministerstvu nabídl letoun jiný, takovou změnu v průběhu tendru ale zákon neumožňuje. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Soutěž tak bude muset být zrušena. Obrana počítala s tím, že za požadovaný stroj zaplatí asi 661 milionů korun bez DPH.

Armáda se v poslední době potýkala kvůli poruchám či plánovaným údržbám s nedostatkem letadel, kterými by mohla přepravovat politiky. Kapacita vládní letky je podle ministerstva i ústavních činitelů nedostatečná a letka je zastaralá. Nyní má armáda k dispozici dva airbusy A-319, které nejsou ekonomické pro dopravu menšího počtu cestujících. Dvěma letounům Jak-40 vyrobených na konci 70. let končí životnost a případná modernizace by byla nákladná, armáda se je proto chystá vyřadit. Před téměř 30 lety byl vyroben Challenger CL-601, který se rovněž používá na přepravu politiků. Vojáci si ale stěžují na jeho častou poruchovost. Armáda rovněž používá čtyři stroje CASA C-295M, které jsou však určeny především pro přepravu vojáků. Letoun má nižší dolet a v kabině je hlučný, ústavní činitele s ním proto armáda nepřepravuje.