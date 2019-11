Ministerstvo obrany podepíše smlouvu na nákup mobilních radarů z Izraele

Ministerstvo obrany podepíše dlouho připravovanou smlouvu na nákup mobilních 3D radiolokátorů MADR ve čtvrtek 5. prosince. Nová technika nahradí ruské radary, které již několikrát překročily svou životnost. Obrana za osm kusů radiolokátorů zaplatí 3,5 miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Radary budou průběžně dodávány do roku 2023. Izraelská strana se smlouvou zaváže, že do zakázky bude zapojen český průmysl v míře nejméně 30 procent. Domluvenou cenu podle obrany potvrdil nezávislý znalecký posudek. Nové radary zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Systém Iron Dome je schopen nejen zjistit raketový útok, ale i vyhodnotit, kam raketa dopadne a v případě nebezpečí útoku na zalidněnou oblast ji sestřelit.