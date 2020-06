Ministerstvo obrany plánuje nákup nových děl od francouzské firmy, zakázka by měla stát 6 miliard

Ministerstvo obrany chce koupit nová armádní děla od francouzské společnosti Nexter. 52 nových strojů by mělo resort přijít zhruba na 6 miliard korun. Jeho šéf Lubomír Metnar (za ANO) to řekl v rozhovoru pro ČTK s tím, že ministerstvo firmu tento týden oslovilo. Smlouvu by pak resort mohl podepsat do konce roku. Ministerstvo při nákupu využije výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Metnar taky řekl, že pokud by se škrty v rozpočtu kvůli koronavirové krizi výrazně dotkly výdajů na armádu, nechce na postu ministra zůstávat. Podle něj se modernizace armády nemůže zastavit.