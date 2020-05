Ministerstvo: Nezaměstnanost v dubnu vzrostla z březnových 3 na 3,4 pct

Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvedla z březnových 3,0 procenta na 3,4 procenta. Přibylo 52.995 nových uchazečů o práci. Celkem úřady práce evidovaly 254.040 nezaměstnaných, tedy zhruba o 28.400 více než před měsícem. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo práce v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Ekonomické dopady budou podle resortu záviset na tom, kolik lidí skutečně bude bez práce a na jak dlouho. Při půlročním navýšení nezaměstnanosti o pět procentních bodů by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.

Finanční správa dosud přijala 476.924 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 444.603 žádostí a vyplatila 10,7 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24.622 Kč, uvedla správa na twitteru. OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Sněmovna pak 22.dubna schválila, že příspěvek bude stát vyplácet i po 30. dubnu, a to opět 500 korun denně. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů.