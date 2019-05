Ministerstvo nepočítá s růstem ceny sociálních služeb, kterou platí lidé

Ministerstvo práce nepočítá se zvýšením ceny, kterou mohou lidé platit za sociální služby. Neplánuje upravit vyhlášku se stanovením maximálních úhrad za pobyt v domově pro seniory, pečovatelskou službu či pomoc v chráněném bydlení. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky ve vyhlášce platí od roku 2014. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého patří Česko k zemím, kde je podíl klientů na placení péče jeden z nejnižších v Evropě. Maláčová uvedla, že plnou částku nedokáže už nyní platit pětina obyvatel domovů pro seniory.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce vědět, v čem tkví problém s financováním sociálních služeb, když stát na ně dává každý rok více peněz. Před poslanci se při mimořádné schůzi ohradila proti výtkám, že je nynější vláda ANO a ČSSD asociální. Schillerová vypočítala, kolik stát dával na sociální služby každoročně od roku 2007. "Co je výsledkem? Že jsou nespokojeni úplně všichni. Je legitimní, že jako ministryně financí chci vědět, kde je problém," zdůraznila ministryně. Podle opozice by stát měl peníze poslat krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, jinak počátkem září hrozí kolaps sociálních služeb. Maláčová potvrdila, že kdyby se peníze nenašly, muselo by být propuštěno 10.000 zaměstnanců sociálních služeb, tedy polovina.