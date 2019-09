Ministerstvo navrhuje růst minimální mzdy o 1350 Kč a platů o 5,2 pct

Ministerstvo práce pod vedením ČSSD navrhuje pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o deset procent, tedy o 1350 korun na 14.700 korun. Po jednání s odbory to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Platy ve veřejné správě by se podle představ sociálních demokratů měly zvýšit o 5,2 procenta. Odbory požadují růst minimální mzdy na 15.000 korun, o růstu dalších výdělků chtějí ještě jednat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje navýšení platů ve veřejném sektoru o tři procenta. Podle srpnových odhadů jejího úřadu by průměrná inflace měla příští rok dosahovat 2,4 procenta.