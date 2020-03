Ministerstvo navrhlo vyplácet ošetřovné za všechny dny uzavření škol

Ošetřovné by se mohlo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den. Navrhlo to ministerstvo práce. Podle něj by opatření letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun. Návrh zákona zveřejnila na svém webu vláda. Projednat se ho chystá v pondělí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním mimořádném jednání vlády řekl, že by kabinet měl návrhy probírat hned jako první bod na svém pondělním zasedání. Uvedl, že ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO) mají do té doby propočítat, kolik by změny stály. Podle toho se pak schválí jejich podoba. Systém nemocenského pojištění loni skončil v třímiliardovém deficitu, a to poprvé po deseti letech.