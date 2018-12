Ministerstvo: Muslimská komunita v ČR je umírněná a integrovaná Muslimská komunita v Česku je umírněná a dobře integrovaná, zradikalizovat by ji nicméně mohly útoky některých tuzemských politiků. Uvádí to zpráva ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok, ze které cituje server iROZHLAS.cz. Autoři zprávy podle webu zdůrazňují, že na složení náboženských komunit v ČR se neprojevila migrační vlna. Muslimové do Česka nemířili, maximálně jím projížděli. Dokument minulý týden vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu (BRS). Muslimská komunita se v ČR podle zprávy většinově projevovala umírněně. Policie nicméně i v Česku zaznamenala cizince, kteří se snažili šířit radikální výklad islámu. "Jednalo se zejména o osoby ze střední Asie a z kavkazských republik, které se v Česku pokoušely navázat kontakty," uvádí zpráva.