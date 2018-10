Ministerstvo letos navrhne zvýšení životního minima, a to od ledna 2019

Ministerstvo práce ještě letos předloží návrh vládního nařízení na zvýšení životního minima. Resort bude prosazovat, aby se částka zvedla od ledna příštího roku. Ministerstvo to uvedlo ve svém plánu legislativních prací. O případném navýšení rozhodne pak kabinet. Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Ministryně práce Jana Maláčová už dřív řekla, že by se životní minimum mohlo zvýšit z 3410 na 3800 korun. Existenční minimum by se pak upravilo z 2200 na 2450 korun. Představuje to růst asi o 11,4 procenta.