Ministerstvo letos navrhne zálohované výživné či změny dávek na bydlení

Návrh zálohovaného výživného, zpřísnění dávek na bydlení, valorizace minimální mzdy či řešení problému s nízkými penzemi žen se chystá letos předložit ministerstvo práce. Vládě by mělo poslat také novelu o sociálních službách, která nabrala roční zpoždění. Vyplývá to z legislativního plánu vlády na letošní rok. Hned v lednu má ministerstvo práce kabinetu dát zákon o zálohovaném výživném. Vychází ze slibu z programového prohlášení nynější Babišovy vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Norma, podle níž by za neplatiče alimenty poskytoval stát, má platit od příštího roku. Podle dohody koaličních stran by předloha měla obsahovat nejen finanční pomoc od státu, ale i zlepšení vymáhání.