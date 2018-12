Ministerstvo: Letos byly dokončeny čtyři kilometry nových dálnic

Letos byly v Česku dokončeny čtyři kilometry nových dálnic. Na rekonstruované dálnici D1 stavební firmy předaly k užívání 26 kilometrů. Dokončeno bylo také 15 kilometrů silnic první třídy. ČTK to sdělily ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sněmovní opozice pomalé tempo výstavby kritizuje. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který je ve funkci víc než čtyři roky, poukazuje na to, že jeho předchůdci přípravu staveb zastavili. Vláda v loňském programovém prohlášení uvedla, že chce do roku 2021 zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1. V letošním roce zahájily stavební firmy stavbu 54 kilometrů nových dálnic a 16 kilometrů silnic první třídy. Na rekonstruované D1 to bylo 21 kilometrů.

Vláda je kvůli pomalé výstavbě a opravám silnic dlouhodobě terčem kritiky, podle expertů je tempo výstavby pomalé i nyní. Například podle analytika společnosti Cyrrus Petra Pelce je problém především v přípravné fázi, která v Česku trvá zpravidla více než deset let. V letech 2018 až 2020 předpokládá Pelc výstavbu zhruba 50 kilometrů dálnic.