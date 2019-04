Ministerstvo: Léčba Parkinsonovy choroby bude dostupnější

Léčba Parkinsonovy choroby bude podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly pro pacienty dostupnější. Ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o plné úhradě léku a zvýšení limitu pro počet operací mozku, které nemocným pomáhají. Prymula to řekl na tiskové konferenci věnované Světovému dni Parkinsonovy nemoci. Choroba, kterou trpí asi 50.000 Čechů, se nedá vyléčit, včasným nasazením léků dodávajících chybějící látku dopamin nebo operací lze ale zmírnit příznaky.

Většímu počtu pacientů by mohla být dostupná i operativní léčba, takzvaná hluboká mozková stimulace. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka by se měly počty operací navýšit zhruba o pětinu ročně. Při zákroku se zavádějí pacientovi do mozku elektrody. Zlepšení po operaci zaznamená asi 60 procent pacientů. Každý rok diagnostikují lékaři v Česku 1000 až 1500 nových případů. Choroba narušuje schopnost pohybu a neustále se zhoršuje. Její příčinou je odumírání nervových buněk, které produkují dopamin a další přenašeče v mozku.