Ministerstvo: Konec projektu Ukrajina znamená zavírání oddělení

Odchod lékařů z projektu Ukrajina by podle ministerstva zdravotnictví mohl znamenat zavírání oddělení nemocnic v krajích. Odmítlo kritiku České lékařské komory, která uvedla, že lékařů z ciziny bez aprobační zkoušky v Česku působí více než čtyři stovky. Podle ministerstva mají řádně uznané vzdělání ze zahraničí a do roka musí zkoušky složit. ČTK to sdělila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Ministerstvo se také ohradilo proti tomu, že ČLK tvrdí, že v ČR pracuje přes 400 lékařů z ciziny bez ukončeného medicínského vzdělání na základě ministerské výjimky. Podle mluvčí to není aktuální stav.

Ministerstvo může lékaři praxi před aprobační zkouškou prodloužit ze tří měsíců až na rok "Cílem této roční výjimky je dát příchozím lékařům prostor zvyknout si na český zdravotní systém a naučit se jazyk, což by jim mělo usnadnit aprobační zkoušky," uvedla mluvčí. Dozor dalšího lékaře, který podle ČLK v některých nemocnicích nad ukrajinským kolegou chybí, je podle ministerstva povinný.