Ministerstvo jedná s EU o spolupráci při návratu Čechů z Asie

Ministerstvo zahraničí jedná s ostatními zeměmi Evropské unie o možnosti vyslání letadel, kterými by se mohli vrátit čeští občané z Asie nebo z Latinské Ameriky. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Do potíží se dostali například čeští turisté na Filipínách, kteří nemají jak se vrátit do vlasti. Ministerstvo zahraničí také organizuje dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů, možnost využívají i studenti, kteří byli v zahraničí na výměnném programu Erasmus.

Česká turistka Kamila Hausknechtová ČTK sdělila, že je ve skupině turistů na Filipínách, kteří se nemohou vrátit do Česka. Lety z filipínských ostrovů na hlavní mezinárodní letiště v Manile jsou podle ní opakovaně rušeny, takže není možné dostat se do Evropy. "Některé země, jako je Rakousko, Německo či Francie, již pro své občany zajistily dopravu letadlem přímo do vlasti. Žádáme Českou republiku o pomoc dostat se domů. Filipínská vláda nám možnosti dostat se domů stále více znemožňuje," uvedla Hausknechtová.