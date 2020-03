Ministerstvo financí se chystá posunout termín pro daňová přiznání a úhradu daně

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce. Řekla to dnes novinářům. Dodala, že tak chce ulevit drobným podnikatelům a malým firmám v situaci související s šířením koronaviru. První termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně je 1. dubna. V případě využití služeb daňového poradce je to 1. červenec. "Navrhnu odložení přiznání daně z příjmu. Udělám to formou, že prominu plošně sankce včetně i správních poplatků, což je v mé kompetenci. Ráda bych stabilizační balíček představila příští týden," uvedla ministryně.

Dále Schillerová připravuje balíček opatření ohledně spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) od prvního května. Ta by se měla týkat všech podnikatelských činností, které dosud tržby neevidovaly. Podle ministryně sice není možné ze zákona odložit start třetí a čtvrté vlny EET, MF se ale podle ní může zavázat, že kontrolní činnost ze strany finanční a celní správy bude po dobu tří měsíců benevolentní a že nebudou padat sankce.