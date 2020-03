Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Uvedla to v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o "nějakou symbolickou výši". Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Návrhy MF podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou i bankami. "I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik," uvedla Schillerová. Dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

"Bude to zásah do bankovního sektoru, přivodí to ztráty. Když to ale bude rozumně nastaveno, tak jsem přesvědčen, že bankovní sektor je schopen to absorbovat," uvedl guvernér ČNB JIří Rusnok. Připravované opatření označil za hrubé. "Ale dělat to nyní cestou, že klienti budou žádat o odklad a banky to budou administrovat, tak to banky v současné situaci nejsou schopny zvládnout. Proto nezbývá nic jiného než udělat tento hrubý nástroj," uvedl. Doplnil, že takové opatření musí být přijato formou zákona.

Opozice souhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na odložení splátky hypoték a úvěrů. Předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornili, že podobné kroky již jejich strana v minulosti navrhla. S návrhy na pozastavení splácení úvěrů souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž by se vláda také měla postarat o přímé kompenzace firmám, které musely zavřít své provozy.

Alena Schillerová (za ANO) dále navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh. Schillerová to řekla v pořadu Partie na TV Prima. Opozice to navrhuje již delší dobu. "Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic," uvedla Schillerová.