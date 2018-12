Ministerstvo: Digoxin bude dostupný do konce příštího týdne

Nedostatkový lék digoxin by měl být podle ministerstva zdravotnictví znovu dostupný do konce příštího týdne. Bude zajištěný dovozem ze zahraničí, informoval resort na twitteru. Média na to, že v lékárnách chybí tento důležitý lék na srdce, upozornila již dříve. Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence. Ministerstvo uvedlo, že firma Zentiva ze Slovenska přiveze asi 6000 balení, což odpovídá měsíční spotřebě českých pacientů.

Důvodem výpadku léku v lékárnách je podle Deníku N změna názvu léku na jeho obalu. Lék není dostupný od 10. prosince. "Pacientům, kteří lék užívají, doporučujeme kontaktovat ošetřujícího lékaře, který může předepsat neregistrovaný léčivý přípravek ze zahraničí se stejnou léčivou látkou," řekla v pátek serveru iDNES.cz mluvčí SÚKL Barbora Peterová. V Česku Digoxin užívá asi 350.000 pacientů.