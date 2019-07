Ministerstvo dalo obcím na nové vodní zdroje 470 milionů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dosud schválilo 418 projektů pro obce, které řeší problémy s pitnou vodou. Celkem se jedná o částku zhruba 470 milionů korun. Díky těmto projektům se na nové zdroje pitné vody napojí 200.000 lidí. Pro dalších 400 obcí má MŽP připravených 450 milionů Kč, o něž mohou obce žádat do konce roku 2020. Uvedli to premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) v Jivně na Českobudějovicku. Od roku 2014 investovala MŽP a ministerstvo zemědělství do všech opatření spojených se suchem téměř 40 miliard Kč. Nyní je 56 procent pramenů a 68 procent mělkých vrtů v ČR ve stavu silného až mimořádného sucha, uvedlo MŽP. Meziročně je stav podzemních vod podobný.