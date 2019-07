Ministerstvo dá obcím s možným hlubinným úložištěm po milionu korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne obcím, kde by případně mohlo být hlubinné úložiště jaderného odpadu, kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion. Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít, anebo je mohou odmítnout. Podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nejde o žádné výkupné ani závazek ze strany obcí. Jsou to peníze za to, že se v posledních několika letech s obcemi o úložišti diskutovalo. Ministr to uvedl po středečním jednání se starosty z devíti lokalit. Peníze by měly dostat nejdříve v lednu 2021.