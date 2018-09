Ministerstvo chystá novelu, dostupnost drahých léků se má zvýšit

Lidé s vážnými a vzácnými onemocněními by se mohli v budoucnu rychleji a snadněji dostat k moderním a drahým lékům. Ministerstvo zdravotnictví chce změnit pravidla pro jejich proplácení tak, aby na nákladnou léčbu dosáhlo víc pacientů a nemuseli o ni žádat jako o jedinou možnou terapii. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) při příležitosti světového dne Duchenne, který připadá na 7. září. Duchenova svalová dystrofie patří mezi vzácná onemocnění. Podle Vojtěcha by se mohla kvůli úhradám u vzácných chorob přehodnotit takzvaná hranice ochoty platit, kdy se vyhodnocuje přínos léčby a účinnost nákladů. Nyní činí 1,2 milionu korun na rok. Moderní preparáty, které stojí několik desítek milionů na rok, se do ní nevejdou. Prodloužit by se mohla i doba pro dočasnou úhradu.

Podle náměstka ministerstva Romana Prymuly se diskuse vede nejen o lécích a jejich úhradách, ale také o prostředí. Pacienti s vzácnými nemocemi by měli mít péči ve specializovaných centrech, kde by se soustředily náročné procedury i odborný personál. Pilotně by se měl tento model a jeho financování odzkoušet v motolské nemocnici. Za vzácné onemocnění se označuje taková choroba, kterou trpí méně než pět lidí z 10.000. Existuje přes 8000 takových nemocí.