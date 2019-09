Ministerstvo chce získat z EU na výstavbu domovů pro seniory 20 mld Kč

Ministerstvo práce bude usilovat o to, aby Česko mohlo v příštím období z evropských fondů využít 20 miliard korun na výstavbu domovů pro seniory. Loni a letos činí investice každý rok zhruba půl miliardy korun, v zařízeních za to vznikne asi 300 míst. Kvůli stárnutí společnosti je ale tento počet nedostatečný, řekla novinářům ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle dřívějších informací má ČR na sociální projekty z Evropského sociálního fondu v novém období dostat o pětinu peněz méně než v tomto období.

Česká společnost stárne. Zatímco nyní tvoří lidé nad 65 let asi pětinu obyvatel, za deset let to bude zhruba čtvrtina a v polovině století pak třetina. Poroste hlavně počet lidí ve vysokém věku. Podle šéfky resortu práce 300 nových míst v domovech pro seniory ročně nestačí. Asociace poskytovatelů sociálních služeb si stěžuje na nedostatek financí. Peníze se využijí na provoz, na rozvoj scházejí.