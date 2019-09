Ministerstvo chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám nižším pojistným

Na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři chodí v Česku jen asi každý čtvrtý dospělý. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle něj přitom v zahraničí chodí na prohlídky až 80 procent populace. Stát chce proto uzákonit, aby svědomití a důslední pacienti platili nižší pojistné. Podle Sdružení praktických lékařů pro dospělé by to byl správný krok. Svaz zdravotních pojišťoven by uvítal i negativní motivaci. Lidé, kteří preventivní prohlídky odmítají, by podle něj měli nést zodpovědnost za zvýšené náklady na případnou léčbu. Naopak proti negativní motivaci je svaz pacientů.