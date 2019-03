Ministerstvo chce častější ukládání peněžitých trestů

České soudy podle ministerstva spravedlnosti stále dostatečně neukládají peněžité tresty. Úřad proto připravil novely trestního zákoníku a trestního řádu, které mají ukládání této sankce podpořit. Návrh zákonné úpravy předložil počátkem března Legislativní radě vlády, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Peněžité tresty mají podle něj nahrazovat zejména krátkodobé tresty vězení, mohou ale pomoci i v boji se závažnou hospodářskou kriminalitou. Ministerstvo navrhuje, aby soudy nově po nezaplacení peněžité sankce přeměnily trest na trest vězení podle předem daného přepočtu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na počátku loňského roku uvedl, že by se jedna denní sazba přepočítala na dva dny za mřížemi. Soudy by tak neměly teprve určovat, jaký bude náhradní trest odnětí svobody. Zároveň by již nemělo být možné změnit peněžitou sankci na jiný alternativní trest. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

"Problematiku nízkého ukládání peněžitých trestů lze považovat za dlouhodobé a významné téma na poli českého trestního práva," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Podle ministerstva uložily soudy předloni přes 8000 peněžitých trestů, což je 14,6 procenta z počtu odsouzených. Například v Německu však peněžité sankce tvoří 80 procent uložených trestů a v Maďarsku téměř polovinu.