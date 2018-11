Ministerstva zruší stovky míst, skončí někteří odborní náměstci

Počet míst ve státní správě by se měl od počátku příštího roku meziročně snížit o téměř 770 míst. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který má ve středu schválit vláda. Na ministerstvech by se měly zrušit nejen řadové úřednické pozice, ale i některá vedoucí místa. Podle služebního zákona smí kabinet tak rozsáhlé změny provádět jen k 1. lednu. Od roku 2015 počet míst ve státní správě každoročně stoupal. Za čtyři roky vzrostl podle zprávy ministerstva vnitra zhruba o 3200. Letos v lednu tak bylo v rezortech a ústředních správních úřadech přes 78.500 systemizovaných míst. Plánované snížení o zhruba 770 míst však neznamená, že stejný počet lidí službu opustí, neboť řada postů je neobsazená.