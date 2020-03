Ministerstva budou chtít dalších sedm miliard na ochranné pomůcky

Ministerstvo vnitra požádalo o uvolnění dalších čtyř miliard korun na nákup ochranných pomůcek, ministerstvo zdravotnictví bude požadovat tři miliardy korun. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Peníze půjdou z rozpočtové rezervy, kterou zvýšila tento týden přijatá novela státního rozpočtu. Dosud ministerstvo financí uvolnilo na nákup ochranných prostředků asi pět miliard korun.

Letadlo China Eastern přivezlo do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru zároveň uvedl, že hasiči rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků. "V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků," uvedl ministr. Zároveň dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Další letadlo přistálo na letišti v Mošnově. Z Číny přivezlo 25 tun ochranných prostředků, mezi nimiž jsou roušky, respirátory či ochranné obleky. Podle původních plánů mělo přistát už v pátek, jeho let se ale odsunul až na dnešek, protože před víkendem nebylo do letadla připravené dostatečné množství materiálu. Společnost nechtěla do Česka posílat poloprázdné letadlo, protože by se tak navyšovaly náklady na přepravu zdravotnického materiálu. Zdravotnický materiál z Číny a Vietnamu už přepravilo 11 letadel.