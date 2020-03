Mimořádné komunální volby probíhají ve znamení dezinfekce

V některých obcích v sobotu probíhají mimořádné komunální volby. Volební komise používají dezinfekci, občanské průkazy do ruky neberou. V některých obcích mají připravené i rukavice na sčítání hlasů, zjistila ČTK.

Nové vedení po rozpadu zastupitelstva vybírají obyvatelé sedmi středočeských obcí, mezi nimi i Neprobylice na Kladensku. Podle předsedy volební komise Lukáše Kratochvíla si její členové dezinfikují ruce a během celého dne pokračuje průběžná dezinfekce hlasovacích prostor i klik. Roušky ani respirátory při volbách komise v Neprobylicích nepoužívá.

"Občanské průkazy do rukou nebereme, jen se na ně podíváme," uvedl Kratochvíl. Podle něj se zatím nedá určit, zda opatření proti šíření koronaviru ovlivní účast u voleb. Před 14:00 činila volební účast zhruba 27 procent, předseda komise odhadl, že by mohla do večera stoupnout až na hodnotu kolem 50 procent.

Lidé, kteří mají nařízenou karanténu, volit nemohou. Podle Kratochvíla se členové komise s nikým, kdo by byl v karanténě, nesetkali.