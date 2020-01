Milion chvilek chce od šéfa KSČM Filipa omluvu za výroky o spolku

Milion chvilek poslal předžalobní výzvu předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi kvůli tomu, že dříve naznačil, že by spolek mohl nést odpovědnost za kybernetický útok na benešovskou nemocnici. Požaduje do týdne Filipovu omluvu, jinak na něj podá žalobu na ochranu dobré pověsti. Milion chvilek o tom informoval v tiskové zprávě. Filip v prosinci v projevu na zasedání ústředního výboru KSČM ostře kritizoval spolek, který pořádá demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). "Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," řekl tehdy. Podle Milionu chvilek Filip také nařkl spolek z toho, že usiluje o státní převrat. Předseda spolku Mikuláš Minář uvedl, že spojovat názorové oponenty se závažnou trestnou činností je typickou praktikou předlistopadové komunistické strany. Filip se podle něj snaží vyvolat pochybnosti u části společnosti, jež není názorově vyhraněna.

Provoz benešovské nemocnice ochromil 11. prosince kryptovirus, k útoku se nikdo nepřihlásil. Policejní mluvčí Vlasta Suchánková v úterý ČTK řekla, že data v nemocnici napadl ruský vir Ryuk a že nešlo o cílený útok na jeden subjekt. Nemocnice fungovala v omezeném režimu, do plného provozu se ji podařilo vrátit 30. prosince.