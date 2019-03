Milan Kundera narozeniny neslaví, říká jeho brněnský přítel Uhde

Světoznámý spisovatel Milan Kundera, kterému 1. dubna bude 90 let, podle svého brněnského kolegy a přítele Milana Uhdeho narozeniny od mládí moc neslaví. Uhde mu proto blahopřát nebude, rád by jej ale někdy znovu navštívil v Paříži, kde Kundera od roku 1975 žije. Francie se stala jeho druhou vlastí, své poslední knihy psal ve francouzštině. Na dalším díle už Kundera podle Uhdeho nepracuje. Ačkoli se Kundera do veřejného života v Česku nezapojuje a k dění ve vlasti se nevyjadřuje, nikdy ho události v rodném městě nepřestaly zajímat. "Některé situace ho dokonce zaujaly natolik, že mi zatelefonoval a ptal se mě, co to je, co si o tom myslím a tak dále," řekl Uhde zpravodajce ČTK.

Autor románů jako Nesmrtelnost, Žert nebo Nesnesitelná lehkost bytí má v rodné zemi skupinu přátel, se kterými udržuje kontakty. Dramatik, spisovatel a někdejší politik Uhde mezi ně patří. S Kunderou si pravidelně telefonují, osobně se viděli naposledy před dvěma lety. Tehdy Uhde i s manželkou vyrazil do Paříže, aby s Kunderovými strávili čtyři dny.