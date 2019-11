Mikuláš Peksa rezignoval na post místopředsedy Pirátské strany

Europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátů rezignoval na post místopředsedy strany. Oznámil to na svém facebooku a twitteru. Reagoval na rozhodnutí straníků ponechat ve funkci místopředsedy Jakuba Michálka. Peksa původně plánoval odchod až k 24. listopadu - a to v tom případě, že den předtím bude Michálek místopředsedou. V úterý ale řekl, že necítí potřebu rozhodnutí prodlužovat. "Vzhledem k rozhodnutí celostátního fóra a skutečnosti, že jsem byl v neděli zvolen předsedou Evropské pirátské strany, necítím potřebu čekání prodlužovat a tímto se s okamžitou platností vzdávám funkce místopředsedy České pirátské strany," uvedl.

Michálek čelil hlasování o odvolání poté, co si někteří členové strany stěžovali, že se chová arogantně a psychicky šikanuje podřízené. On sám to odmítal. Tvrdil, že po svých podřízených vyžaduje jen vysoké pracovní nasazení. Už dříve oznámil, že na lednovém fóru v Ostravě na pozici místopředsedy znovu kandidovat nebude. Odůvodnil to mimo jiné tím, že jej práce ve Sněmovně naplňuje a plně vytěžuje.