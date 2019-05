Migrénou trpí každý desátý, často bere jen léky na bolest

Migrénou trpí jeden z deseti lidí, třikrát až pětkrát častěji jsou to ženy než muži. Nejvíc nemocných je mezi 18 a 60 lety. Mnoho pacientů nemá diagnózu od lékaře a často užívá jen léky na bolest hlavy. Novinářům to řekl David Doležil z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle odborníků je nemoc často podceňovaná a bagatelizovaná jak pacienty, tak jejich okolím. Nemocných je podle odhadů kolem milionu. Více než 40 procent nemá podle Doležila nemoc diagnostikovanou. Praktický lékař by měl nemocného odeslat k neurologovi. Ten předepíše léky přímo určené na migrénu, které nejsou návykové jako analgetika. Novou variantou je biologická léčba.