Michael Kocáb v knize Vabank nabízí dosud nezveřejněné dokumenty

S dosud nezveřejněnými dokumenty pracuje hudebník a bývalý politik Michael Kocáb ve své knize Vabank. Věnuje se zejména rokům 1989 až 1991, od založení iniciativy MOST až po odchod posledního sovětského vojáka z území Československa. Knihu za přítomnosti aktérů listopadových událostí Michala Horáčka, Oskara Krejčího, Jana Urbana a dalších pokřtili v Galerii paláce Lucerna. Kocáb popisuje všechna zásadní jednání s komunistickými vládci, s generalitou československé i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum. Průběh sametové revoluce popisuje na pozadí připravované akce Zásah, kterou se armádní složky ve spolupráci s StB snažily zabránit demokratizačním změnám.

"Nemyslel jsem si, že někdy napíšu takovou knihu. Domníval jsem se, že tu složitost nebudu schopen zmapovat. Ale chtěl jsem to sepsat pro své děti, aby věděly, co vlastně jejich táta v té době dělal. Nejhlavnější důvod k napsání knihy ale byl v tom, že jsem chtěl ukázat, že sametovou revoluci udělaly statisíce našich občanů," uvedl Kocáb. V následné besedě připomněl velký význam Václava Havla v listopadových jednáních. Na křest knihy Kocáb pozval i Oskara Krejčího, někdejšího poradce komunistického premiéra Ladislava Adamce. "Důležité je, co se nestalo. Podívejte se na fotografie pověšených lidí na kandelábrech v Budapešti v roce 1956 nebo na hrůzy na stadionu v Chile, kde zemřel Víctor Jara. V listopadu 1989 se v Praze podařilo zabránit krveprolití, důležitou úlohu v tom sehrály i osobnosti jako Horáček a Kocáb," řekl Krejčí, který se označil za zástupce "strany poražených".