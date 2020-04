MfD: Finanční analytický úřad loni zajistil 2,26 miliardy Kč

Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil 2,26 miliardy korun. Naprostá většina peněz byla následně zajištěna v rámci trestního řízení. Deníku Mladá fronta Dnes to řekl ředitel úřadu Libor Kazda. Současná epidemie koronaviru podle něj umocňuje trend posledních let, kterým je páchání trestné činnosti za využití internetu. "Evidujeme například případy podvodných e-shopů nabízejících roušky či jiné ochranné nebo dezinfekční prostředky," řekl deníku. Nelze to ale podle něj považovat za nový typ kriminality, ale jen za změnu komodity.

FAÚ plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Úřad vidí do všech účtů a asistuje při vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.