MfD: Čech podezřelý z vraždy v Indii se přes zákaz vrátil do ČR

Čech, který strávil několik let v indické vazbě kvůli podezření z vraždy své české přítelkyně, se navzdory zákazu vrátil do ČR. Indický soud ho sice v roce 2017 nepravomocně osvobodil, ale nesměl vycestovat ze země. Muž se přesto z Indie dostal do Nepálu a odletěl do Prahy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Česko nemá možnost vydat muže do Indie, pokud by s tím sám nesouhlasil. Tělo české turistky policisté nalezli v noci na 7. srpna 2013 v penzionu na pláži ve městě Kalangut v západoindickém státě Góa. Před smrtí byla žena podle indických médií vystavena surovému násilí a měla větší počet bodných a řezných ran. Indická média tehdy napsala, že se k vraždě týž den přiznal devatenáctiletý partner oběti. Muž později tvrdil, že přiznání bylo vynucené. Soud ho osvobodil v roce 2017. České ministerstvo zahraničí ale neví, jak se muž dostal do Nepálu. Indické úřady mu totiž odebraly pas. Čech od léta žije se svým otcem a indickou manželkou na Nymbursku.

Podobný případ, kdy se Čech souzený v Indii dostal přes Nepál do vlasti, se stal už v roce 2008. Šlo o entomologa Emila Kučeru, kterému indický soud uložil za nelegální sběr brouků nepodmíněný tříletý trest vězení; muž ještě čekal na odvolací jednání. To mělo začít v listopadu 2008, koncem října ale byl Kučera zpátky v ČR. Už po prvním soudu bylo prý Kučerovi jasné, že se nedočká rozumného verdiktu a začal uvažovat o jiných možnostech odchodu z Indie. Oslovil svou přítelkyni, která mu zaslala do Indie druhý, legálně držený pas a finanční prostředky na cestu do ČR. Kučera poté autem odjel asi čtyři kilometry od Dárdžilingu, absolvoval dvouhodinový pěší přechod do Nepálu, kde pokračoval dál džípem a autobusem do Káthmándú, odkud odletěl do Evropy.